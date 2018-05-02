Побиття Найєма: суд почав обирати запобіжний захід першому нападнику
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу одному з нападників на народного депутата України Мустафу Найєма. Про це повідомила слідча суддя Олена Мєлєшак, передає кореспондент УНН.
Першому суд почав обирати запобіжний захід громадянину Росії Саїтову Магомету-Саліху Аргуєвичу. Зазначимо, що на засіданні присутній його адвокат та перекладач.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.
Також зазначимо, правоохоронці встановлюють особу п’ятого фігуранта інциденту з побиття Найєма.