Избиение Найема: суд начал избирать меру пресечения первому нападавшему
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения одному из нападавших на народного депутата Украины Мустафу Найема. Об этом сообщила следственная судья Елена Мелешак, передает корреспондент УНН.
Первому суд начал избирать меру пресечения гражданину России Саитову Магомету-Салиху Аргуевичу. Отметим, что на заседании присутствовал его адвокат и переводчик.
Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.
Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку.
Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением Найема.