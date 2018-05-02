Избиение Найема: суд начал избирать меру пресечения первому нападавшему

Первому суд начал избирать меру пресечения гражданину России Саитову Магомету-Салиху Аргуевичу. Отметим, что на заседании присутствовал его адвокат и переводчик.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку.

Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением Найема.