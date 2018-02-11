По різні сторони барикад: Бабкін прокоментував участь у відборі на Євробачення-2018

“Я був з усіма учасниками на рівних і прийняв усі правила конкурсу. Безсумнівно був готовий до будь-якого результату. Для мене було важливо показати і розкрити пісню „Крізь твої очі“, і я зробив все від себе залежне. Я вдячний за високу оцінку суддям і чесність глядачам. Сьогодні, як уперше, знову сколихнули мене почуття участі в конкурсі. Я тепер прекрасно розумію людей, які виходять на сцену „Голосу Країни“ і що діється в їхніх душах. Я люблю перебувати по різні сторони барикад: в якості учасника і в якості тренера. Тільки так можна повністю відчути весь спектр правдивих емоцій з різних сторін”, - так прокоментував він результати участі в конкурсі.

Нагадаємо, переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала задоволена першим півфіналом Національного відбору на Євробачення-2018, однак не може назвати пісню, гідну представити Україну на пісенному конкурсі.