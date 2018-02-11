По різні сторони барикад: Бабкін прокоментував участь у відборі на Євробачення-2018

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 182756 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 187237 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 319725 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 223462 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 328681 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 215272 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240345 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255083 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247083 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136418 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

26 березня, 17:05 • 31112 перегляди
Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

26 березня, 17:24 • 29169 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 33702 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 28508 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 35791 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 148282 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 182752 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 319718 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 328674 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 282997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102122 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90231 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125673 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142899 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148165 перегляди
Актуальне
По різні сторони барикад: Бабкін прокоментував участь у відборі на Євробачення-2018

По різні сторони барикад: Бабкін прокоментував участь у відборі на Євробачення-2018

Київ • УНН

 • 13871 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сергій Бабкін не пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення 2018, зайнявши четверте місце. Однак співак не засмутився, зазначивши, що любить бути по різні боки барикад: в якості учасника і в якості тренера. Він подякував суддям за високу оцінку, а глядачам за чесність. Відповідний коментар опубліковано на офіційній сторінці співака в Facebook, передає УНН.

“Я був з усіма учасниками на рівних і прийняв усі правила конкурсу. Безсумнівно був готовий до будь-якого результату. Для мене було важливо показати і розкрити пісню „Крізь твої очі“, і я зробив все від себе залежне. Я вдячний за високу оцінку суддям і чесність глядачам. Сьогодні, як уперше, знову сколихнули мене почуття участі в конкурсі. Я тепер прекрасно розумію людей, які виходять на сцену „Голосу Країни“ і що діється в їхніх душах. Я люблю перебувати по різні сторони барикад: в якості учасника і в якості тренера. Тільки так можна повністю відчути весь спектр правдивих емоцій з різних сторін”, - так прокоментував він результати участі в конкурсі.

Нагадаємо, переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала задоволена першим півфіналом Національного відбору на Євробачення-2018, однак не може назвати пісню, гідну представити Україну на пісенному конкурсі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,030.56