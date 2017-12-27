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Пляшка українського вина до новорічного столу коштує не більше 80 грн - аналіз цін

Київ • УНН

 • 11928 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В українських магазинах представлений широкий асортимент вин, як українського, так і зарубіжного виробництва. УНН вирішив дослідити, у скільки ж українцям обійдеться пляшка виноградного напою до новорічних свят.

Пляшка українського вина до новорічного столу коштує не більше 80 грн - аналіз цін

Тож, сторінки інтернет-магазинів алкогольної продукції свідчать, що придбати вино можна на будь-який смак і гаманець.

В середньому найдешевша пляшка вина коштує близько 55 грн. Йдеться про біле вино українського виробника. Найдешевше червоне вино коштує дещо дорожче — орієнтовно 60 грн. Середня цінова категорія для українського вина — 55–75 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шампанське до свят: пляшка українського коштує не більше 90 грн

Вино іноземного виробника представлене в українських магазинах теж досить широким асортиментом, але коштує воно вже дорожче. Ціни стартують в середньому від 98 грн, а окремі екземпляри обійдуться покупцеві у більш ніж 200 грн. Йдеться, переважно, про вина італійського виробництва.

Додамо, що безліч винних брендів пропонують наразі святкові знижки та акції, завдяки яким покупець може заощадити від 10 до 50 грн на пляшці.

Наприклад, вино українського виробника “Коктебель” Каберне червоне в середньому коштує 68, 93 грн, але в окремих магазинах його можна придбати за акційною ціною — на 20 грн дешевше.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, алкоголь в Україні напередодні новорічних свят дорожчати не буде.

За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.

Також нагадаємо, за словами експерта Олексія Дорошенка, на свята виробники алкоголю конкурують між собою акційними пропозиціями, а тому деякі з них пропонують знижки до 25% на пляшку.

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