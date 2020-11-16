ПЛР-тест більше не потрібен: авіакомпанії встановлюють нові вимоги відповідно до рекомендацій ЄС

Так, Lufthansa вже закупила 250 тисяч тестів на антиген та створила пункти тестування в аеропортах для пасажирів. Тестування є безкоштовним, проте Lufthansa попросила своїх клієнтів приїжджати в аеропорт заздалегідь - для проходження процедури. У авіакомпанії розраховують, що якщо тестування пасажирів виявиться успішним, це може надалі оживити ринок міжнародних перельотів. Зараз робота цього сегменту дуже обмежена через низку карантинних заходів в усьому світі.

Такий сценарій тестування пасажирів в аеропортах відповідає затвердженим ЄС рекомендаціям щодо стратегій тестування на COVID-19 з використанням "антигенних" тестів. Так, враховуючи дефіцит матеріалів для ПЛР-тестування та необхідність швидкого відстеження контактних осіб, країнам Євросоюзу рекомендують використовувати доступніші альтернативи, зокрема – тестування на антиген коронавірусу.