ПЛР-тест більше не потрібен: авіакомпанії встановлюють нові вимоги відповідно до рекомендацій ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Днями авіакомпанія Lufthansa розпочала виконувати рейси, де всі пасажири були протестовані антигенними тестами на коронавірус. Раніше 100% перевірку тих, хто вилітає, запровадили ще дві авіакомпанії: італійська Alitalia та австрійська Austrian Airlines. При цьому результати ПЛР-тестування більше не потрібні за умови здачі "антигенних" тестів в аеропорту, повідомляє newseu.cgtn.com.
Так, Lufthansa вже закупила 250 тисяч тестів на антиген та створила пункти тестування в аеропортах для пасажирів. Тестування є безкоштовним, проте Lufthansa попросила своїх клієнтів приїжджати в аеропорт заздалегідь - для проходження процедури. У авіакомпанії розраховують, що якщо тестування пасажирів виявиться успішним, це може надалі оживити ринок міжнародних перельотів. Зараз робота цього сегменту дуже обмежена через низку карантинних заходів в усьому світі.
Такий сценарій тестування пасажирів в аеропортах відповідає затвердженим ЄС рекомендаціям щодо стратегій тестування на COVID-19 з використанням "антигенних" тестів. Так, враховуючи дефіцит матеріалів для ПЛР-тестування та необхідність швидкого відстеження контактних осіб, країнам Євросоюзу рекомендують використовувати доступніші альтернативи, зокрема – тестування на антиген коронавірусу.