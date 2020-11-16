ПЦР-тест больше не нужен: авиакомпании устанавливают новые требования в соответствии с рекомендациями ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На днях авиакомпания Lufthansa начала выполнять рейсы, где все пассажиры были протестированы антигенными тестами на коронавирус. Ранее 100% проверку тех, кто вылетает, ввели еще две авиакомпании: итальянская Alitalia и австрийская Austrian Airlines. При этом результаты ПЦР-тестирования больше не нужны при сдаче "антигенных" тестов в аэропорту, сообщает newseu.cgtn.com.
Так, Lufthansa уже закупила 250 тысяч тестов на антиген и создала пункты тестирования в аэропортах для пассажиров. Тестирование является бесплатным, однако Lufthansa попросила своих клиентов приезжать в аэропорт заранее - для прохождения процедуры. В авиакомпании рассчитывают, что если тестирование пассажиров окажется успешным, это может в дальнейшем оживить рынок международных перелетов. Сейчас работа этого сегмента очень ограничена из-за ряд карантинных мероприятий во всем мире.
Такой сценарий тестирования пассажиров в аэропортах соответствует утвержденным ЕС рекомендациям по стратегии тестирования на COVID-19 с использованием "антигенных" тестов. Так, учитывая дефицит материалов для ПЦР-тестирования и необходимость быстрого отслеживания контактных лиц, странам Евросоюза рекомендуют использовать доступные альтернативы, в частности - тестирование на антиген коронавируса.