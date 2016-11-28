Platinum Bank готує позов проти власника банку “Михайлівський” В.Поліщука

“Офіційно повідомляємо, що в ПАТ "ПТБ“ відсутні рахунки компаній, які фігурують у скандалі з ПАТ „Банк Михайлівський“. Раніше прес-служба "Платинум Банк" вже офіційно заявляла про те, що в 2016 році злиття, поглинань або придбання активів у інших учасників банківського ринку ПАТ "ПТБ“ не здійснював.

Банк здійснює свою діяльність у рамках нормативно-правових актів НБУ та в суворій відповідності до законодавства України, повністю виконуючи свої зобов’язання перед клієнтами. Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк“ працює у штатному режимі, стабільно зміцнюючи свої позиції на вітчизняному фінансовому ринку.”, — зазначили в “Платинум Банк”.

Нагадаємо, раніше В.Поліщук заявляв, що продав банк “Михайлівський” банку “Платинум”.

Як раніше повідомляв УНН, в рамках розслідування справи банку “Михайлівський” арештовано ТРЦ “Гулівер”, який, за даними Генпрокурора, також належить В.Поліщуку.

Крім банку “Михайлівський” та ТРЦ “Гулівер”, за даними НБУ, В.Поліщуку належить мережа гіпермаркетів “Ельдорадо”, страхова компанія “Форте”, а також будівельна компанія “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал” в Броварах). Тож експерти не виключають арешт й цих активів.