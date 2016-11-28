Platinum Bank готовит иск против владельца банка "Михайловский" В.Полищука

"Официально сообщаем, что в ПАО" ПТБ "отсутствуют счета компаний, которые фигурируют в скандале с ПАО" Банк Михайловский ". Ранее пресс-служба " Платинум Банка " уже официально заявляла о том, что в 2016 году слияний, поглощений или приобретения активов у других участников банковского рынка ПАО "ПТБ" не совершал.

Банк осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовых актов НБУ и в строгом соответствии с законодательством Украины, полностью выполняя свои обязательства перед клиентами. Публичное акционерное общество "Платинум Банк" работает в штатном режиме, стабильно укрепляя свои позиции на отечественном финансовом рынке. ", - отметили в" Платинум Банк ".

Напомним, ранее В.Полищук заявил, что продал банк "Михайловский" банку "Платинум".

Как ранее сообщал УНН, в рамках расследования дела банка "Михайловский" арестованы ТРЦ "Гулливер", который, по данным генпрокурора, также принадлежит В.Полищуку.

Кроме банка "Михайловский" и ТРЦ "Гулливер", по данным НБУ, В.Полищуку принадлежит сеть гипермаркетов "Эльдорадо", страховая компания "Форте", а также строительная компания "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал "в Броварах). Поэтому эксперты не исключают арест и этих активов.