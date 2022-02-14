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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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План по евакуації населення у випадку вторгнення є, але найкраща відповідь на загрозу вступ до тероборони - Монастирський

План по евакуації населення у випадку вторгнення є, але найкраща відповідь на загрозу вступ до тероборони - Монастирський

Київ • УНН

 • 28345 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У випадку вторгнення ворожих військ на українську територію, влада має план щодо евакуації населення “на папері”. Проте правильною відповіддю на будь-яку загрозу є вступ до територіальної оборони. Про це в ефірі “Свобода слова” заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо евакуації, я би сказав, що плани існують на папері, але я би закликав до здорової підготовки і вступ до лав територіальної оборони. Це правильна відповідь на будь-яку загрозу, яка є”, - заявив Монастирський.

Деталі

Він додав, що територіальна оборона дає можливість впевнено в кожному регіоні бути цілісною основою для захисту населеного пункту у випадку необхідності.

На думку міністра, саме це дає людям впевненість у тому, що ніякого сценарія захоплення не буде.

Додамо

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що чисельність сил територіальної оборони мають збільшити до 2 мільйонів українців.

На початку лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого чисельність української армії у найближчі 3 роки збільшиться на 100 тисяч осіб.

Також наприкінці січня Верховна Рада схвалила закон, який дозволяє добровольцям Сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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