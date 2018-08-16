Пхеньян закликав Сеул відмовитися від санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. КНДР вважає, що міжкорейські відносини не зможуть розвиватися, якщо Південна Корея продовжить підтримувати політику санкційного тиску відносно Пхеньяну. Про це йдеться в опублікованому в четвер коментарі газети Rodong Sinmun, інформує УНН.
“Ми не можемо просувати відносини Півночі і Півдня в інтересах нашої нації і не можемо повністю виконувати Пханмунджомську декларацію, якщо Південна Корея сліпо приєднується і слідує санкційному тиску іноземних сил, які хочуть стримати міжкорейську співпрацю”, — зазначає видання.
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Воно також вказує, що для поліпшення відносин між Сеулом і Пхеньяном необхідно “повністю дотримуватися принципів національної незалежності і відмовитися від втручання інших країн” у справи двох Корей. “У даний час США чинять тиск на південнокорейську владу, підприємства та приватні організації, щоб перешкодити співпраці та обміну між Північчю і Півднем, а також процесу примирення та єднання”, — додає Rodong Sinmun.
Нагадаємо, Південна Корея та Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) домовились у понеділок щодо дати і місця проведення третього саміту між президентом Південної Кореї Мун Дже Іном та лідером КНДР Кім Чен Ином.