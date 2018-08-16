Пхеньян призвал Сеул отказаться от санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. КНДР считает, что межкорейские отношения не смогут развиваться, если Южная Корея продолжит поддерживать политику санкционного давления в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии газеты Rodong Sinmun, информирует УНН.
“Мы не можем продвигать отношения Севера и Юга в интересах нашей нации и не можем полностью выполнять Пханмунджомскую декларацию, если Южная Корея слепо присоединяется и следует санкционному давлению иностранных сил, которые хотят сдержать межкорейское сотрудничество”, — отмечает издание.
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Оно также указывает, что для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном необходимо “полностью соблюдать принципы национальной независимости и отказаться от вмешательства других стран” в дела двух Корей. “В настоящее время США оказывают давление на южнокорейские власти, предприятия и частные организации, чтобы помешать сотрудничеству и обменам между Севером и Югом, а также процессу примирения и единения”, — добавляет Rodong Sinmun.
Напомним, Южная Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) договорились в понедельник о дате и месту проведения третьего саммита между президентом Южной Кореи Мун Дже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.