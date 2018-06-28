Півзахисник збірної України оформив дубль у поєдинку за ФК "Генк"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Бельгійський “Генк” українця Руслана Маліновського провів перший контрольний поєдинок під час підготовки до сезону-2018/2019, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Команда півзахисника збірної України зустрічалася з любительським ФК “Брігель Спорт” і перемогла з рахунком 10:0.
Маліновський вийшов на поле після перерви та відзначився двома забитими м’ячами (55-а та 81-а хвилини).
Примітно, що в іншій грі за участі бельгійського ФК “Сен-Трюйден” екс-гравець “Дніпра” Роман Безус відіграв по тайму проти “Хекр-де-Стад” (6:0) і “Тессендерло” (2:0) в яких віддав одну гольову передачу.
Додамо, що в активі 25-річного Маліновського вже 11 проведених поєдинків за національну збірну країни.