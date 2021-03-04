Півзахисник збірної України допоміг “АЕКу” вийти у півфінал Кубку Греції

Деталі

Наш футболіст вийшов у стартовому складі гостей та відіграв до 83-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася перемогою “Волоса” — 1:0.

Утім, враховуючи, що перший поєдинок виграла команда українця (4:2), саме вона за сумою двох ігор покрокувала до півфіналу.

Доповнення

Іншими півфіналістами Кубку Греції стали ФК “ПАОК”, “ПАС Яніна” та “Олімпіакос”.