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Північна Македонія розпочала будівництво залізничного сполучення з Болгарією

Північна Македонія розпочала будівництво залізничного сполучення з Болгарією

Київ • УНН

 • 258008 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Північна Македонія розпочала будівництво залізниці, яка зв'яже її з Болгарією. Цей проект розроблявся десятиліттями. Про це УНН повідомляє з посиланням на АР.

Деталі

Проект є частиною загальноєвропейського коридору VIII, маршруту довжиною близько 1500 кілометрів від албанського порту Дуррес на заході до болгарських портів Варна та Бургас на сході. Дуррес має морське сполучення з італійським портом Барі.

Залізничне сполучення між двома сусідами буде завершено до 2030 року.

На даному етапі в Албанії та Північній Македонії є лише одноколійні лінії. З'єднання відсутні на західному та східному кінцях коридору у Північній Македонії. Частину Болгарії завершено.

Лінія, будівництво якої щойно почалося, називається «Східний кінець» і включає 89 кілометрів шляхів у Північній Македонії.

Роботи будуть завершені до кінця 2025 року і включають 5,5 км тунелів, залізничних мостів, шляхопроводів і підземних переходів і залізничних станцій, а також нову систему сигналізації та телекомунікацій.

Також буде збудовано ділянку «Вестерн Енд» до кордону з Албанією.

Очікується, що після завершення будівництва залізниця збільшить щорічний обсяг вантажних перевезень на 20% до 2030 року та забезпечить доступ до сучасних видів транспорту більш ніж 350 000 осіб. Скоротиться час у дорозі, а також забруднення повітря та шум.

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