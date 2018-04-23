Південна Корея припинить агітаційне мовлення на кордоні з КНДР напередодні саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Влада Південної Кореї з понеділка припиняє агітаційне мовлення за допомогою гучномовців на кордоні з КНДР напередодні міжкорейського саміту, запланованого на наступний тиждень. Про це повідомило міністерство національної оборони республіки, повідомляє УНН.
“Міністерство Національної оборони припинило мовлення через гучномовці поблизу військово-демаркаційної лінії, спрямоване проти Північної Кореї, починаючи з понеділка”, — цитує заяву відомства агентство Yonhap. Подібний крок, відзначили в міноборони, спрямований на “зниження військової напруги між Півднем і Північчю і створення атмосфери для мирних переговорів”.
Як повідомляв УНН, США не послаблять санкції проти КНДР лише в обмін на зупинку ядерних випробувань.