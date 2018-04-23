Южная Корея прекратит агитационное вещание на границе с КНДР накануне саммита

“Министерство национальной обороны прекратило вещание через громкоговорители вблизи военно-демаркационной линии, направленное против Северной Кореи, начиная с понедельника”, — цитирует заявление ведомства агентство Yonhap. Подобный шаг, отметили в Минобороны, направленный на “снижение военной напряженности между Югом и Севером и создание атмосферы для мирных переговоров”.

Как сообщал УНН, США не ослабят санкции против КНДР только в обмен на остановку ядерных испытаний.