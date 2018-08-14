Піварич увійшов до стартового складу "Динамо" на гру проти "Славії"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Київське "Динамо" та празька "Славія" оголосили стартові склади команд перед очною грою у відповідь третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
З перших хвилин на НСК "Олімпійський" у формі гранду українського футболу вийдуть: Бойко, Сидорчук (к), Вербич, Шепелєв, Циганков, Гармаш, Піварич, Бурда, Бесєдін, Кадар, Кендзьора.
У запасі залишились - Бущан, Че Че, Морозюк, Андрієвський, Буяльський, Шабанов, Н. Русин.
Старт "Славії": Даніел Колар, Цоуфал, Сікора, Змргал, Гушбауер (капітан), Тецл, Нгадеу-Нгаджуі, Стох, Боржил, Делі, Соучек.
Запасні: Коварж , Зелени, Кудела, Белуце, Шкода, Фридрих, Покірни.
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Примітно, що до старту клубу Хацкевича потрапив віце-чемпіон світу-2018 Йосип Піварич, який початок сезону пропускав у складі киян.
Додамо, що головний арбітр поєдинку 41-річний поляк Даніель Стефанскі дасть свисток про початок зустрічі о 19:30.