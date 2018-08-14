Пиварич вошел в стартовый состав "Динамо" на игру против "Славии"

С первых минут на НСК "Олимпийский" в форме гранта украинского футбола выйдут: Бойко, Сидорчук (к), Вербич, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Беседин, Кадар, Кендзера.



В запасе остались - Бущан, Че Че, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Шабанов, Н. Русин.



Старт "Славии": Коларж, Цоуфал, Сикора, Змргал, Гушбауер (капитан), Тецл, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Соучек.

Запасные: Коварж, Зелень, Кудела, Белуце, Жаль, Фридрих, покорны.



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Примечательно, что до старта клуба Хацкевича попал вице-чемпион мира-2018 Иосиф Пиварич, который начало сезона пропускал в составе киевлян.



Добавим, что главный арбитр поединка 41-летний поляк Даниэль Стефанский даст свисток о начале встречи в 19:30.