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Пиварич вошел в стартовый состав "Динамо" на игру против "Славии"

Киев • УНН

 • 11750 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Киевское "Динамо" и пражская "Славия" объявили стартовые составы команд перед очной игрой третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Пиварич вошел в стартовый состав "Динамо" на игру против "Славии"

С первых минут на НСК "Олимпийский" в форме гранта украинского футбола выйдут: Бойко, Сидорчук (к), Вербич, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Беседин, Кадар, Кендзера.

В запасе остались - Бущан, Че Че, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Шабанов, Н. Русин.

Старт "Славии": Коларж, Цоуфал, Сикора, Змргал, Гушбауер (капитан), Тецл, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Соучек.
Запасные: Коварж, Зелень, Кудела, Белуце, Жаль, Фридрих, покорны.

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Примечательно, что до старта клуба Хацкевича попал вице-чемпион мира-2018 Иосиф Пиварич, который начало сезона пропускал в составе киевлян.

Добавим, что главный арбитр поединка 41-летний поляк Даниэль Стефанский даст свисток о начале встречи в 19:30.

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