Питання зустрічі лідерів "нормандської четвірки" залежить від багатьох факторів - АП (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Питання зустрічі глав держав у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) залежить від багатьох факторів. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
"Звичайно, воно обговорювалося під час візиту Президента до Берліна. Але терміни його скликання і проведення будуть залежати від багатьох факторів", - сказав він.
Наразі, за його словами, ключовим фактором є ситуація в Авдіївці.
"Нам треба, щоб все-таки був припинений вогонь, потім вже можна говорити про певні політичні і більш конкретні речі", - зазначив він.
"Ми проводимо також зустрічі у форматі телефонних конференцій. Тому це буде залежати від нашого спільного рішення, у який спосіб ми проведемо", - додав К.Єлісєєв.
Раніше у МЗС РФ повідомили, що переговорів у "нормандському форматі" на початку року не планується.