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Після заяви Ердогана про відправку військ до Лівії армія Хафтара захопила турецьке судно

Після заяви Ердогана про відправку військ до Лівії армія Хафтара захопила турецьке судно

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Війська самопроголошеної Лівійської національної армії (LNA) генерала Халіфи Хафтара в неділю, 22 грудня, заявили, що захопили судно з турецьким екіпажем в Середземному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

За словами представника LNA Ахмеда аль-Місамрі, судно, що йшло під прапором Гренади, було перехоплено близько лівійського прибережного міста Дерна. Звідти корабель був доставлений для перевірки в контрольований LNA порт в Рас-ель-Хілаль.

Аль-Місамрі також продемонстрував кадри, на яких видно, як солдати LNA допитують імовірно трьох членів екіпажу. Агентство dpa повідомляє і про публікацію фотографії їхніх паспортів. Інші подробиці про місцезнаходження моряків і їх стан здоров'я не наводяться.

Під час громадянської війни в Лівії офіційна Анкара підтримувала уряд національної єдності на чолі з Фаїз Сараджев. Хафтар і його послідовники намагаються взяти Тріполі під свій контроль з квітня.

Нагадаємо, за кілька годин до затримання судна, турецький парламент ратифікував угоду про безпеку і військову співпрацю з урядом національної єдності Лівії. Військовий пакт дозволяє Туреччині направляти військових інструкторів і радників до Лівії. Крім того, Анкара також має дозвіл на проведення спільних військових навчань і може відправляти зброю і військову техніку в Лівії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надіслати турецькі війська в Лівію для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.

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