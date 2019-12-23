Після заяви Ердогана про відправку військ до Лівії армія Хафтара захопила турецьке судно
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Війська самопроголошеної Лівійської національної армії (LNA) генерала Халіфи Хафтара в неділю, 22 грудня, заявили, що захопили судно з турецьким екіпажем в Середземному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
За словами представника LNA Ахмеда аль-Місамрі, судно, що йшло під прапором Гренади, було перехоплено близько лівійського прибережного міста Дерна. Звідти корабель був доставлений для перевірки в контрольований LNA порт в Рас-ель-Хілаль.
Аль-Місамрі також продемонстрував кадри, на яких видно, як солдати LNA допитують імовірно трьох членів екіпажу. Агентство dpa повідомляє і про публікацію фотографії їхніх паспортів. Інші подробиці про місцезнаходження моряків і їх стан здоров'я не наводяться.
Під час громадянської війни в Лівії офіційна Анкара підтримувала уряд національної єдності на чолі з Фаїз Сараджев. Хафтар і його послідовники намагаються взяти Тріполі під свій контроль з квітня.
Нагадаємо, за кілька годин до затримання судна, турецький парламент ратифікував угоду про безпеку і військову співпрацю з урядом національної єдності Лівії. Військовий пакт дозволяє Туреччині направляти військових інструкторів і радників до Лівії. Крім того, Анкара також має дозвіл на проведення спільних військових навчань і може відправляти зброю і військову техніку в Лівії.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надіслати турецькі війська в Лівію для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.