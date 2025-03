Після вивержень вулкан Етна встановив новий рекорд висоти

Деталі

Пароксизмальні події 2021 року призвели до накопичення значних кількостей пірокластичного матеріалу і шарів лави на конусі південно-східного кратера - наймолодшого і найактивнішого з чотирьох вершинних кратерів Етни - що призвело до помітної трансформації силуету вулкана.

Після приблизно 50 пароксизмальних подій, що сталися з лютого минулого року, найвищий діючий вулкан в Європі збільшився в розмірах, досягнувши 3357 метрів над рівнем моря. Ці нові дані про висоту опублікували в щотижневому бюлетені по вулканічному, геохімічному і сейсмічному моніторингу вулкана від 10 серпня 2021 року Національного інституту геофізики та вулканології (INGV).

До слова, чергове виверження вулкана Етна на Сицилії сталося рано вранці в понеділок, 9 серпня.

Italy's Mount Etna, Europe's highest and most active volcano, erupted on Monday https://t.co/6BBUQby1Gm pic.twitter.com/FYtEjo5tDV

— CNN (@CNN) August 11, 2021