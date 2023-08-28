Після вибухів на АЗС у Румунії запроваджено перевірки всіх заправок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. З понеділка будуть проводитися перевірки на заправних станціях зрідженого газу по всій Румунії. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марсел Чолаку у неділю в Креведії під час візиту на станцію зрідженого газу, яка вибухнула в суботу ввечері, пише RomaniaJournal, передає УНН.

Цитата 

«З завтрашнього дня по всій країні всі газові АЗС переходять в систему контролю. Крім того, там, де будуть виявлені елементи та порушення, які призведуть до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці. 

Якщо необхідно, ми внесемо законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він є незаконним», - заявив урядовець. 

Доповнення 

Зазначається, що було активовано Європейський механізм цивільного захисту для передачі поранених за кордон. Перші пацієнти вже передані до Бельгії та Італії. Міністр охорони здоров’я Александру Рафіла повідомив, що є ще 6 пацієнтів із Флореаски та 2 пацієнти з Багдасар-Арсені, які будуть переведені до Австрії, Німеччини та Норвегії. 

Генеральна прокуратура взяла на себе розслідування вибухів. Наразі вони з'ясувалося, що компанія більше не мала дозволу з 2020 року на проведення діяльності. 

Нагадаємо

Через вибухи на автостанції Креведія, неподалік Бухареста, загинуло двоє людей, ще 58 отримали поранення. Президент країни Клаус Йоганніс закликав провести розслідування.

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