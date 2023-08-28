После взрывов на АЗС в Румынии введены проверки всех заправок

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«С завтрашнего дня по всей стране все газовые АЗС переходят в систему контроля. Кроме того, там, где будут обнаружены элементы и нарушения, которые приведут к гибели людей или создадут угрозу для людей, деятельность будет закрыта на месте.

Если необходимо, мы внесем законодательные изменения в течение следующей недели, чтобы эти вещи происходили без судебных исков и без того, чтобы определенные люди пытались сохранить свой бизнес, даже если он является незаконным», - заявил чиновник.

Дополнение

Отмечается, что был активирован Европейский механизм гражданской защиты для передачи раненых за границу. Первые пациенты уже переданы в Бельгию и Италию. Министр здравоохранения’я Александру Рафила сообщил, что есть еще 6 пациентов с Флореаски и 2 пациента из Багдасар-Арсени, которые будут переведены в Австрию, Германию и Норвегию.

Генеральная прокуратура взяла на себя расследование взрывов. В настоящее время выяснилось, что компания больше не имела разрешения с 2020 года на проведение деятельности.

Напомним

Из-за взрывов на автостанции Креведия, недалеко от Бухареста, погибло два человека, еще 58 получили ранения. Президент страны Клаус Йоханнис призвал провести расследование.