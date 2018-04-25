Після скандалу з Facebook акції Twitter зросли на 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Акції Twitter виросли на 13%. Прибуток на акцію склав 16 центів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Take-profit.
Число щомісяця активних користувачів склало 336 млн проти 334.2 млн, яких очікували аналітики StreetAccount і FactSet.
У порівнянні з минулим кварталом, дохід зріс на 21% в річному вираженні.
Головними причинами подорожчання акцій називають несподіваний прибуток компанії в другому кварталі, а також безпека соцмережі на тлі скандалів з витоком даних користувачів інтернету.
Аналітики очікують, що в цьому році компанія буде в плюсі, завдяки зростанню рекламної виручки.
На частку відео припадає більше половини доходів від реклами, зазначають в Twitter.
У США число щомісяця активних користувачів склала 69 млн, тоді як у всьому світі їх налічується 267 млн.
Як повідомляв УНН, компанія Facebook виявилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британської аналітичної фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Пізніше в Facebook повідомили про витік даних майже 90 млн користувачів.