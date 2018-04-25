После скандала с Facebook акции Twitter выросли на 13%

Число ежемесячно активных пользователей составило 336 млн против 334.2 млн, которых ожидали аналитики StreetAccount и FactSet.

По сравнению с прошлым кварталом, доход вырос на 21% в годовом выражении.

Главными причинами подорожания акций называют неожиданную прибыль компании во втором квартале, а также безопасность соцсети на фоне скандалов с утечкой данных пользователей интернета.

Аналитики ожидают, что в этом году компания будет в плюсе, благодаря росту рекламной выручки.

На долю видео приходится более половины доходов от рекламы, отмечают в Twitter.

В США число ежемесячно активных пользователей составило 69 млн, тогда как по всему миру их насчитывается 267 млн.

Как сообщал УНН, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.