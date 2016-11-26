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Після пожеж у Хайфі залишилися без даху над головою 213 сімей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У ізраїльському місті Хайфа після пожеж, які вирують в країні кілька днів, залишилися без даху над головою 213 сімей, передає УНН з посиланням на IsraelInfo.

Після пожеж у Хайфі залишилися без даху над головою 213 сімей

"У Хайфі після пожеж залишилися без даху над головою 213 сімей. Їх квартири сильно постраждали від вогню і визнані небезпечними для проживання. В цілому пожежами пошкоджено понад 110 будинків і 860 квартир. Мерія виставила охорону біля входів в сильно постраждалі будинки", - йдеться у повідомленні.

Мерія Хайфи з 13:00 вирішила перекрити в'їзди до постраждалого від пожеж кварталу Ромема. У муніципалітеті пояснюють, що потік людей, які їдуть фотографувати наслідки пожежі, заважає роботі міських служб з ліквідації наслідків лиха.

У ніч на суботу всі жителі поселення Халаміш в районі Біньямін були евакуйовані через лісову пожежу, що перекинулася на житлові квартали. Повністю згоріли 15 будинків, ще 25 будинків пошкоджені. До гасіння пожежі вранці підключилася авіація. Вночі з поселення були евакуйовані всі його жителі, близько 300 сімей.

Як зазначається, за підозрою в підпалі поселення були заарештовані двоє палестинців. Через короткий час служби безпеки встановили їх непричетність до пожежі в Халаміші і відпустили затриманих.

Незадовго до півночі через пожежу в межах міста Назарет був відданий наказ про евакуацію жителів будинків, що опинилися під загрозою. Займання швидко ліквідовано, жителям дозволили повернутися в свої будинки.

Загасили і пожежу в районі Ваді Ара поблизу Умм аль-Фахмі. Небезпеки для житлових кварталів немає.

Вночі через коротке замикання спалахнула пожежа в житловому будинку в Маале-Адумім. Від їдкого диму постраждали 12 осіб, троє з них госпіталізовані у важкому стані.

Пожежникам вдалося зупинити поширення вогню в районі селища Натаф. Жителям було рекомендовано не повертатися в будинки до ранку. У селищі згоріли ресторан і житловий будинок.

Сьогодні жителям селища Харашим дозволено повернутися в свої будинки: пожежні впоралися з лісовою пожежею на гірському схилі.

Метеопрогноз обіцяє поступове ослаблення вітру і невелике підвищення температури, починаючи з суботи, дощів не очікується до середи.

Міністерство екології повідомляє про підвищений рівень забруднення повітря на більшій частині території країни.

Вказано також, що у п'ятницю ввечері в аеропорту Бен-Гуріон приземлився "Супертанкер". У суботу він мав включитися в роботу з гасінню пожеж.

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