После пожаров в Хайфе остались без крова 213 семей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В израильском городе Хайфа после пожаров, которые бушуют в стране несколько дней, остались без крова 213 семей, передает УНН со ссылкой на IsraelInfo.
"В Хайфе после пожаров остались без крыши над головой 213 семей. Их квартиры сильно пострадали от огня и признаны опасными для проживания. В целом пожарами повреждены более 110 домов и 860 квартир. Мэрия выставила охрану у входов в сильно пострадавшие дома", - говорится в сообщении.
Мэрия Хайфы с 13:00 решила перекрыть въезды в пострадавший от пожаров квартал Ромема. В муниципалитете объясняют, что поток людей, которые едут фотографировать последствия пожара, мешает работе городских служб по ликвидации последствий бедствия.
В ночь на субботу все жители поселения Халамиш в районе Биньямин были эвакуированы из-за лесного пожара, который перекинулся на жилые кварталы. Полностью сгорели 15 домов, еще 25 домов повреждены. К тушению пожара утром подключилась авиация. Ночью из поселения были эвакуированы все его жители, около 300 семей.
Как отмечается, по подозрению в поджоге поселения были арестованы двое палестинцев. Через короткое время службы безопасности установили их непричастность к пожару в Халамиши и отпустили задержанных.
Незадолго до полуночи из-за пожара в черте города Назарет был отдан приказ об эвакуации жителей домов, оказавшихся под угрозой. Возгорание быстро ликвидировали, жителям разрешили вернуться в свои дома.
Потушили и пожар в районе Вади Ара вблизи Умм аль-Фахме. Опасности для жилых кварталов нет.
Ночью из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в жилом доме в Маале-Адумим. От едкого дыма пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Пожарным удалось остановить распространение огня в районе поселка Натаф. Жителям было рекомендовано не возвращаться в дома до утра. В поселке сгорели ресторан и жилой дом.
Сегодня жителям поселка Харашим разрешено вернуться в свои дома, пожарные справились с лесным пожаром на горном склоне.
Метеопрогноз обещает постепенное ослабление ветра и небольшое повышение температуры, начиная с субботы, дождей не ожидается до среды.
Министерство экологии сообщает о повышенном уровне загрязнения воздуха на большей части территории страны.
Указано также, что в пятницу вечером в аэропорту Бен-Гурион приземлился "Супертанкер". В субботу он должен включиться в работу по тушению пожаров.