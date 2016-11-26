После пожаров в Хайфе остались без крова 213 семей

"В Хайфе после пожаров остались без крыши над головой 213 семей. Их квартиры сильно пострадали от огня и признаны опасными для проживания. В целом пожарами повреждены более 110 домов и 860 квартир. Мэрия выставила охрану у входов в сильно пострадавшие дома", - говорится в сообщении.

Мэрия Хайфы с 13:00 решила перекрыть въезды в пострадавший от пожаров квартал Ромема. В муниципалитете объясняют, что поток людей, которые едут фотографировать последствия пожара, мешает работе городских служб по ликвидации последствий бедствия.

В ночь на субботу все жители поселения Халамиш в районе Биньямин были эвакуированы из-за лесного пожара, который перекинулся на жилые кварталы. Полностью сгорели 15 домов, еще 25 домов повреждены. К тушению пожара утром подключилась авиация. Ночью из поселения были эвакуированы все его жители, около 300 семей.

Как отмечается, по подозрению в поджоге поселения были арестованы двое палестинцев. Через короткое время службы безопасности установили их непричастность к пожару в Халамиши и отпустили задержанных.

Незадолго до полуночи из-за пожара в черте города Назарет был отдан приказ об эвакуации жителей домов, оказавшихся под угрозой. Возгорание быстро ликвидировали, жителям разрешили вернуться в свои дома.

Потушили и пожар в районе Вади Ара вблизи Умм аль-Фахме. Опасности для жилых кварталов нет.

Ночью из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в жилом доме в Маале-Адумим. От едкого дыма пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пожарным удалось остановить распространение огня в районе поселка Натаф. Жителям было рекомендовано не возвращаться в дома до утра. В поселке сгорели ресторан и жилой дом.

Сегодня жителям поселка Харашим разрешено вернуться в свои дома, пожарные справились с лесным пожаром на горном склоне.

Метеопрогноз обещает постепенное ослабление ветра и небольшое повышение температуры, начиная с субботы, дождей не ожидается до среды.

Министерство экологии сообщает о повышенном уровне загрязнения воздуха на большей части территории страны.

Указано также, что в пятницу вечером в аэропорту Бен-Гурион приземлился "Супертанкер". В субботу он должен включиться в работу по тушению пожаров.