Після отруєння 56 людей закрили заклад на Хмельниччині

"Під час перевірок виявили певні порушення… Зараз проводяться лабораторні дослідження. Очікуємо, що вони будуть готові до кінця тижня. За результатами буде здійснена ще одна перевірка Держпродспоживслужбою, щоб точно з’ясувати причини того, що сталося. У будь-якому випадку робота закладу зупинена. Звернення до правоохоронних органів, у даному випадку мова йде, щоб перекваліфікувати склад правопорушення", - сказав В.Лапа.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужби раніше повідомили, що кількість постраждалих від отруєння на фестивалі “Перлина Кам’янця”, який проходив 19-21 листопада на Хмельниччині, зросла до 56 людей.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.