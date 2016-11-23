После отравления 56 человек закрыли заведение на Хмельнитчине

"Во время проверок выявили определенные нарушения ... Сейчас проводятся лабораторные исследования. Ожидаем, что они будут готовы к концу недели. По результатам будет осуществлена ​​еще одна проверка Госпродпотребслужбою, чтобы точно выяснить причины случившегося. В любом случае работа заведения остановлена. Об обращении в правоохранительные органы, в данном случае речь идет, чтобы переквалифицировать состав правонарушения ", - сказал В.Лапа.

Напомним, в Госпродпотребслужбе ранее сообщили, что количество пострадавших от отравления на фестивале "Жемчужина Каменца", который проходил 19-21 ноября в Хмельницкой области возросло до 56 человек .