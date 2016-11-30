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Пілотний проект розвитку столичної медицини стартує у січні у подільському районі - В.Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ми запускаємо пілотний проект із розвитку медицини у Подільському районі Києва і згодом поширимо його на всі райони міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації проектів розвитку медицини Києва, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Пілотний проект розвитку столичної медицини стартує у січні у подільському районі - В.Кличко

“Коли ми звертаємося до лікаря, ми розраховуємо отримати якісну медичну допомогу. Щойно ми побачили, які нові проекти із застосуванням новітніх технологій втілюватимуться у медичній галузі столиці. Протестували, як працює електронна черга і сервіс із вибору лікаря. Наше завдання — щоби ці проекти якомога швидше почали реалізовуватися і працювати в усіх медзакладах столиці. Щоби кожен киянин пересвідчився, що зміни у медичній сфері відбуваються”, — зауважив В.Кличко.

Мер зазначив переваги нової електронної медичної системи, яка вже в січні стартує у пілотному режимі в Подільському районі столиці. У результаті пацієнт отримує швидкий пошук і вибір лікаря, запис на прийом онлайн, відсутність черг, доступ до призначень лікаря і миттєві результати аналізів.

“Сучасні технології дають додаткові можливості. Це, зокрема, можливість без черг записатися онлайн до лікаря чи отримати консультацію. Ми беремо найкращі приклади, які працюють у всьому світі, і втілюємо їх у Києві, щоби вони ефективно працювали в нашому місті. І нам допомагають міжнародні організації, фахівці та інвестори”, — підкреслив Київський міський голова.

Мер зазначив, якщо проект ефективно себе зарекомендує, то згодом його поширять на всі райони міста.

“Наше завдання — щоби у Києві надавали якісну і сучасну меддопомогу. Вже є лікарні, де пацієнти не сидять годинами в коридорах, де діє електронна черга. Треба навчити людей користуватися цим сервісом. Це зручно, це економія часу, — зазначив Віталій Кличко. — Ми сьогодні робимо все, щоби сфера медобслуговування в столиці змінювалася. Ми передали 100 нових автомобілів Ford Fiesta медичним установам столиці. Ми знайшли кошти в бюджеті, щоби додатково доплачувати надбавки до зарплати кожному працівнику медичної сфери. І наша позиція — медичні послуги повинні бути доступні для кожного киянина, незалежно від фінансового стану чи статусу”, — наголосив мер Києва.

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