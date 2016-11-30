Пилотный проект развития столичной медицины стартует в январе в Подольском районе - В.Кличко

"Когда мы обращаемся к врачу, мы рассчитываем получить качественную медицинскую помощь. Только что мы увидели, какие новые проекты с применением новейших технологий будут воплощаться в медицинской отрасли столицы. Протестовали, как работает электронная очередь и сервис по выбору врача. Наша задача - чтобы эти проекты как можно скорее начали реализовываться и работать во всех медучреждениях столицы. Чтобы каждый киевлянин убедился, что изменения в медицинской сфере происходят", - отметил В.Кличко.

Мэр отметил преимущества новой электронной медицинской системы, которая уже в январе стартует в пилотном режиме в Подольском районе столицы. В результате пациент получает быстрый поиск и выбор врача, запись на прием онлайн, отсутствие очередей, доступ к назначениям врача и мгновенные результаты анализов.

"Современные технологии дают дополнительные возможности. Это, в частности, возможность без очередей записаться онлайн к врачу или получить консультацию. Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире, и воплощаем их в Киеве, чтобы они эффективно работали в нашем городе. И нам помогают международные организации, специалисты и инвесторы", - подчеркнул Киевский городской голова.

Мэр отметил, что если проект эффективно себя зарекомендует, то впоследствии его распространят на все районы города.

"Наша задача - чтобы в Киеве оказывали качественную и современную медпомощь. Уже есть больницы, где пациенты не сидят часами в коридорах, где действует электронная очередь. Надо научить людей пользоваться этим сервисом. Это удобно, это экономия времени, - отметил Виталий Кличко. - Мы сегодня делаем все, чтобы сфера медобслуживания в столице менялась. Мы передали 100 новых автомобилей Ford Fiesta медицинским учреждениям столицы. Мы нашли средства в бюджете, чтобы дополнительно доплачивать надбавки к зарплате каждому работнику медицинской сферы. И наша позиция - медицинские услуги должны быть доступны для каждого киевлянина, независимо от финансового положения или статуса", - подчеркнул мэр Киева.