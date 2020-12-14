Пілот “Ред Булла” став тріумфатором заключного етапу “Формули-1”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Нідерландський пілот з команди “Ред Булл” Макс Ферстаппен переміг в заключному, 17-му етапі сезону “Формули-1” — Гран-прі Абу-Дабі, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Слідом за Ферстаппеном фінішували пілоти “Мерседеса” — Валттері Боттас и Льюїс Хемілтон.
У загальному заліку сезону Хемілтон отримав 347 очок, а в топ-3 також опинилися Боттас — 223 і Ферстаппен — 214.
У Кубку конструкторів слідом за “Мерседесом” і “Ред Буллом” закінчив “Макларен”. Для команди це перший фініш в топ-3 з 2012 року.
Додамо, наступний сезон “Формули-1” стартуватиме 21 березня 2021 року в Австралії.