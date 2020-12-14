Пілот “Ред Булла” став тріумфатором заключного етапу “Формули-1”

Слідом за Ферстаппеном фінішували пілоти “Мерседеса” — Валттері Боттас и Льюїс Хемілтон.

У загальному заліку сезону Хемілтон отримав 347 очок, а в топ-3 також опинилися Боттас — 223 і Ферстаппен — 214.

У Кубку конструкторів слідом за “Мерседесом” і “Ред Буллом” закінчив “Макларен”. Для команди це перший фініш в топ-3 з 2012 року.

Додамо, наступний сезон “Формули-1” стартуватиме 21 березня 2021 року в Австралії.