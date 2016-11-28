Підводний мисливець потонув на Чернігівщині

Вчора, 27 листопада о 12:15 до рятувальників у Куликівському районі надійшло повідомлення, що в озері неподалік села Глузди потонув 28-річний житель міста Чернігів.

Як з’ясувалося, трагедія трапилася 26 листопада. Чоловік на власному автомобілі приїхав до озера та під час занурення у гідрокостюмі з рушницею для підводного полювання потонув за невідомих обставин. Причину смерті з’ясовують правоохоронні органи.