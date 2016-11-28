Подводный охотник утонул в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Подводный охотник утонул в озере в Черниговской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Черниговской области.
Вчера, 27 ноября в 12:15 к спасателям в Куликовском районе поступило сообщение, что в озере близ села Глузды утонул 28-летний житель города Чернигов.
Как выяснилось, трагедия 26 ноября. Мужчина на собственном автомобиле приехал к озеру и во время погружения в гидрокостюме с ружьем для подводной охоты утонул при невыясненных обстоятельствах. Причину смерти выясняют правоохранительные органы.