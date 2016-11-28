Підполковника поліції на Рівненщині затримали за хабарництво

До керівника Управління інформаційної підтримки та координації поліції “102” звернувся керівник організації одного з райцентрів області для отримання довідки про несудимість своїх працівників. Не зважаючи, що такі довідки видаються абсолютно безкоштовно, підполковник поліції забажав три тисячі гривень “винагороди”.

Ці гроші поліцейський одержав у своєму службовому кабінеті, після чого його затримали співробітники внутрішньої безпеки та прокуратури області.

Наразі працівника поліції взято під варту в порядку статті 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.