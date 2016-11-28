Подполковника полиции в Ровенской области задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Ровенской области подполковника полиции задержали в служебном кабинете при получении трех тысяч гривен взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
К руководителю Управления информационной поддержки и координации полиции "102" обратился руководитель организации одного из райцентров области для получения справки о несудимости своих работников. Несмотря на то, что такие справки выдаются совершенно бесплатно, подполковник полиции пожелал три тысячи гривен "вознаграждения".
Эти деньги полицейский получил в своем служебном кабинете, после чего его задержали сотрудники внутренней безопасности и прокуратуры области.
Работника полиции взяли под стражу в порядке статьи 208 УПК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.