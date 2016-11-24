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Підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на заступника голови Херсонської ОДА взяли під арешт

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Підозрюваному у нападі на заступника голови Херсонської облради сьогодні обрали запобіжний захід, передає кореспондент УНН.

Підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на заступника голови Херсонської ОДА взяли під арешт

Підозрюваному у побитті заступника голови Херсонської облради Василя Зеленчука обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без змоги внести заставу.

За словами його адвоката, В.Зеленчук впізнав підозрюваного. Також адвокат наголосив на тому, що арешт необхідний задля безпеки постраждалого.

Мотив нападу родичі та колеги по партії вбачають у професійній діяльності В.Зеленчука.

Сам підозрюваний відмовився говорити будь-що у присутності журналістів та прикрив обличчя курткою.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи спричинили тяжкі тілесні ушкодження першому заступникові голови Херсонської обласної ради та заволоділи його майном.
Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуків вилучений автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та інші предмети, які після проведення необхідних експертиз будуть долучені до матеріалів кримінального провадження. Слідчі встановлюють мотиви скоєння кримінального правопорушення, коло осіб, причетних до цього злочину, та чи мало воно замовний характер.

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