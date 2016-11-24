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Подозреваемого в совершении разбойного нападения на заместителя председателя Херсонского областного совета взяли под арест

Киев • УНН

 • 11060 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Подозреваемому в нападении на заместителя председателя Херсонского облсовета сегодня избрана мера пресечения, передает корреспондент УНН.

Подозреваемого в совершении разбойного нападения на заместителя председателя Херсонского областного совета взяли под арест

Подозреваемому в избиении заместителя председателя Херсонского облсовета Василию Зеленчуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внести залог.

По словам его адвоката, В.Зеленчук узнал подозреваемого. Также адвокат отметил, что арест необходим для безопасности пострадавшего.

Мотив нападения родственники и коллеги по партии видят в профессиональной деятельности В.Зеленчука.

Сам подозреваемый отказался говорить что-либо в присутствии журналистов и прикрыл лицо курткой.

Напомним, вечером 10 ноября в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица нанесли тяжкие телесные повреждения первому заместителю председателя Херсонского областного совета и завладели его имуществом.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время проведения обысков изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и другие предметы, которые после проведения необходимых экспертиз будут приобщены к материалам уголовного производства. Следователи устанавливают мотивы совершения уголовного преступления, круг лиц, причастных к этому преступлению, и имело ли оно заказной характер.

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