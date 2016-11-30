Підозру оголосили іноземним студентам, які побили жінок у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Іноземним студентам, які побили жінок у Харкові, повідомили підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання правопорушникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 27 листопада о 23-20 до поліції надійшла інформація, що група осіб на вулиці Целіноградській б’є жінок. Усього від рук молодиків постраждали шість жінок. Дані про подію правоохоронці внесли до ЄРДР за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Однак, наразі дане кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, іноземці нападали на перехожих жінок у Харкові.