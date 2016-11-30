Підозру оголосили іноземним студентам, які побили жінок у Харкові

Так, 27 листопада о 23-20 до поліції надійшла інформація, що група осіб на вулиці Целіноградській б’є жінок. Усього від рук молодиків постраждали шість жінок. Дані про подію правоохоронці внесли до ЄРДР за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Однак, наразі дане кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, іноземці нападали на перехожих жінок у Харкові.