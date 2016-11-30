Подозрение объявили иностранным студентам, которые избили женщин в Харькове

Так, 27 ноября в 23-20 в полицию поступила информация, что группа лиц на улице Целиноградской бьет женщин. Всего от рук молодых людей пострадали шесть женщин. Данные о происшествии правоохранители внесли в ЕРДР по ч.1 ст.125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Однако, пока данное уголовное производство переквалифицировали на ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, иностранцы нападали на прохожих женщин в Харькове.