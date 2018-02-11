Підозра на сибірку: у Туреччині госпіталізували більше 70 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Туреччини лікарі госпіталізували 73 людини через підозру на зараження сибіркою, передає УНН із посиланням на Hurriyet.
Як пише видання, минулого тижня у провінції Трабзон сибірську виразку знайшли в однієї з корів. Незважаючи на попередження влади, господар зарізав тварини і розділив м'ясо сусідам.
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Після вживання м'яса вони відчули слабкість і нудоту. Обстеження показало, що три жителя провінції заражені сибірською виразкою. Крім того, одна жінка померла. У неї також підтвердився цей діагноз, пише ЗМІ.
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Карантин в провінції ще не введений, але влада розслідує подію.