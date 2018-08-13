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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Під Львовом мотоцикл влетів на великій швидкості у авто: є жертви

Київ • УНН

 • 11639 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У дорожній аварії на Львівщині загинув 27-річний байкер і постраждали п'ятеро людей. Серед них двоє - діти. Про це повідомила ГУ Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає УНН.

Під Львовом мотоцикл влетів на великій швидкості у авто: є жертви

“12 серпня о 19:01 до рятувальників надійшло повідомлення, що на автодорозі „Київ-Чоп“ поблизу сел. Олесько Буського району сталось зіткнення автомобіля Volkswagen Venta та мотоцикла BMW”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП, водій мотоцикла, 1991 року народження, загинув на місці події від отриманих травм.

Ще 5 людей, з них 2 дитини, віком 3 місяці та 1 рік, отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалих доставили в Буську центральну районну лікарню.

Рятувальники деблокували водія з автомобіля та відключили акумуляторні батареї, аби запобігти загоранню транспортного засобу.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Одещині мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП. Постраждали 7 осіб, 1 людина загинула.

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