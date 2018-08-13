Під Львовом мотоцикл влетів на великій швидкості у авто: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У дорожній аварії на Львівщині загинув 27-річний байкер і постраждали п'ятеро людей. Серед них двоє - діти. Про це повідомила ГУ Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає УНН.
“12 серпня о 19:01 до рятувальників надійшло повідомлення, що на автодорозі „Київ-Чоп“ поблизу сел. Олесько Буського району сталось зіткнення автомобіля Volkswagen Venta та мотоцикла BMW”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП, водій мотоцикла, 1991 року народження, загинув на місці події від отриманих травм.
Ще 5 людей, з них 2 дитини, віком 3 місяці та 1 рік, отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалих доставили в Буську центральну районну лікарню.
Рятувальники деблокували водія з автомобіля та відключили акумуляторні батареї, аби запобігти загоранню транспортного засобу.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Одещині мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП. Постраждали 7 осіб, 1 людина загинула.