Под Львовом мотоцикл влетел на большой скорости в авто: есть жертвы

“12 августа в 19:01 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге ”Киев-Чоп“ вблизи пгт. Олесько Буского района произошло столкновение автомобиля Volkswagen Venta и мотоцикла BMW”, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель мотоцикла, 1991 года рождения, погиб на месте происшествия от полученных травм.

Еще 5 человек, из них 2 ребенка в возрасте 3 месяца и 1 год, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Бускую центральную районную больницу.

Спасатели деблокировали водителя из автомобиля и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание транспортного средства.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Одесской области микроавтобус с пассажирами попал в ДТП. Пострадали 7 человек, 1 человек погиб.