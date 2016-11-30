Під колесами легковика на Житомирщині загинула велосипедистка

“За попередніми даними, водій автомобіля „Mercedes Benz“, 29-річний житель м. Хмельницького, рухаючись по автодорозі Житомир-Чернівці через с. Юрівку, не вибравши безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням автомобіля, допустив наїзд на велосипедиста, 46-річну місцеву жительку, яка рухалась у попутному напрямку. Унаслідок ДТП велосипедистка загинула на місці події”, — повідомили у поліції.

Наразі за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває з’ясування причин та обставин події.