Под колесами легковушки в Житомирской области погибла велосипедистка
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Велосипедистка погибла под колесами автомобиля в Житомирской области. ДТП произошло вчера в 20:00 на автодороге "Житомир-Хмельницкий" в с. Юривке. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области, сообщает УНН.
"По предварительным данным, водитель автомобиля" Mercedes Benz ", 29-летний житель г. Хмельницкого, двигаясь по автодороге Житомир-Черновцы через с. Юривку, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением автомобиля, допустил наезд на велосипедиста, 46-летнюю местную жительницу, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП велосипедистка погибла на месте происшествия ", - сообщили в полиции.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.