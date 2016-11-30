Под колесами легковушки в Житомирской области погибла велосипедистка

"По предварительным данным, водитель автомобиля" Mercedes Benz ", 29-летний житель г. Хмельницкого, двигаясь по автодороге Житомир-Черновцы через с. Юривку, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением автомобиля, допустил наезд на велосипедиста, 46-летнюю местную жительницу, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП велосипедистка погибла на месте происшествия ", - сообщили в полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.