Під Києвом п’яний водій збив поліцейського і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під Києвом п’яний водій автомобіля “ВАЗ” збив поліцейського і втік з місця події. Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, у селі Бобриця група реагування патрульної поліції, забезпечуючи правопорядок та безпеку дорожнього руху на дорогах Києво-Святошинського району, зупинила автівку “ВАЗ”, водій якої викликав підозру. У салоні автомобіля знаходились ще двоє пасажирів.
“Візуально поліцейські встановили, що чоловік знаходиться за кермом у стані алкогольного сп’яніння. На вимогу правоохоронців вимкнути двигун та вийти з автівки водій не відреагував. Натомість він нажав на педаль газу і швидко рушив з місця, травмувавши працівника поліції. Поліцейського було доправлено до лікарні, де йому діагностували травму голови та забиття тіла”, — повідомили у поліції.
Правоохоронці додали, що невдовзі група реагування патрульної поліції наздогнала втікача і затримала його у порядку ст. 208 КПК України. Наразі 31-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
За керування автотранспортом у нетверезому стані відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративне правопорушення.
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено підозру і йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва водій таксі, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння не справився з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу, внаслідок чого смертельні травми отримала пасажир автомобіля.