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Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и скрылся

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Под Киевом пьяный водитель автомобиля "ВАЗ" сбил полицейского и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и скрылся

Как рассказали правоохранители, в селе Бобрица группа реагирования патрульной полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность дорожного движения на дорогах Киево-Святошинского района, остановила машину "ВАЗ", водитель которой вызвал подозрение. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров.

"Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По требованию правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировал работника полиции. Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и ушибы тела", - сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что вскоре группа реагирования патрульной полиции догнала беглеца и задержала его в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас 31-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административном правонарушении.

По факту причинения телесных повреждений полицейскому открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено подозрение и ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в Святошинском районе Киева водитель такси, находясь в состоянии наркотического опьянения не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение, в результате чего смертельные травмы получила пассажир автомобиля.

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