Під час зустрічей у “нормандському форматі” Росію між рядків визнають агресором — О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська заявила, що під час зустрічей у “нормандському форматі” Російську Федерацію між рядків визнають країною-агресором. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.
“Наявність позиції щодо виведення закордонних військ з території України свідчить про те, що між рядків в рамках „нормандського формату“ на мінському майданчику агресором було названо РФ. Хоча РФ за жодних умов не визнає себе країною-агресором найближчим часом”, — сказала О.Айвазовська.