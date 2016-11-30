Під час зустрічей у “нормандському форматі” Росію між рядків визнають агресором — О.Айвазовська

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська заявила, що під час зустрічей у “нормандському форматі” Російську Федерацію між рядків визнають країною-агресором. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.