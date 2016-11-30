Во время встреч в "нормандском формате" Россию между строк признают агрессором - О. Айвазовская

"Наличие позиции относительно вывода иностранных войск с территории Украины свидетельствует о том, что между строк в рамках" нормандского формата "на минской площадке агрессором была названа РФ. Хотя РФ ни при каких условиях не признает себя страной-агрессором в ближайшее время ", - сказала О. Айвазовская.