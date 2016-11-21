Під час вибуху у мечеті в Кабулі загинуло 32 особи – місія ООН

“Місія ООН в Афганістані (UNAMA) засуджує сьогоднішній напад на мечеть Бакер-уль Улом у Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 32 цивільних осіб і поранено понад 50 осіб, багато з них діти”, — йдеться у повідомленні.

Жодне з угруповань поки не взяло відповідальність за вибух.

Як повідомляв УНН, 21 листопада внаслідок атаки смертника в мечеті у Кабулі загинули щонайменше 27 людей, ще 35 отримали поранення.

Як повідомляють ЗМІ, за даними поліції, вибух стався у момент, коли люди готувалися до молитви у шиїтській мечеті “Бакір уль-Олум”.

Очевидці кажуть, що терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій після входу в мечеть. Чиновники безпеки не коментують цей інцидент.